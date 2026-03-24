Ad Avellino l' evento Pillole di rispetto | frammenti di legalità

L’evento "Pillole di Rispetto: frammenti di legalità" rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica e cittadina, unendo studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni in un percorso comune verso la consapevolezza dei valori di legalità e rispetto. Saranno “80 passi in rete” per promuovere una cultura condivisa, forte delle esperienze e delle testimonianze di professionisti e protagonisti del territorio. SalutiCarmela Satalino - Direttore d'orchestra I. C. San Tommaso - F. Tedesco La presenza di queste figure, unite dalla volontà di trasmettere valori fondamentali e di fare rete per costruire una società più giusta e solidale, offrirà al pubblico l’opportunità di riflettere su quanto sia importante il dialogo tra scuola, istituzioni e cittadinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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