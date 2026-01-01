Famiglia del bosco l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli | Inserimento scolastico urgente C’è una scuola vicino alla casa famiglia
La famiglia del bosco e l’USR stanno lavorando per trovare un’istituzione scolastica che possa accogliere urgentemente i figli ospitati in una casa famiglia a Vasto, Chieti. Una scuola vicina alla struttura potrebbe offrire un’opportunità di inserimento più rapido e stabile per i bambini, garantendo loro il diritto all’istruzione e un ambiente di apprendimento adeguato. La soluzione è fondamentale per garantire continuità e serenità nel percorso scolastico dei minori.
Mentre l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo anno, per tre bambini ospitati in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti, l’orizzonte quotidiano resta incerto. Non solo per la distanza dai genitori, ma per l’assenza, almeno per ora, di un punto fermo educativo. La scuola, diritto essenziale, per loro è ancora una possibilità in fase di valutazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
