Famiglia del bosco l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli | Inserimento scolastico urgente C’è una scuola vicino alla casa famiglia

La famiglia del bosco e l’USR stanno lavorando per trovare un’istituzione scolastica che possa accogliere urgentemente i figli ospitati in una casa famiglia a Vasto, Chieti. Una scuola vicina alla struttura potrebbe offrire un’opportunità di inserimento più rapido e stabile per i bambini, garantendo loro il diritto all’istruzione e un ambiente di apprendimento adeguato. La soluzione è fondamentale per garantire continuità e serenità nel percorso scolastico dei minori.

Famiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà - Svolta per il caso della famiglia nel bosco: da marzo il casolare donato a Nathan Trevallion non sarà più disponibile ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, stop alla casa in comodato d’uso a marzo 2026 - Famiglia nel bosco, il casolare dato in comodato gratuito da Amando Carusi a Nathan Trevallion sarà disponibile fino a marzo 2026: ecco dove andrà poi il papà dei tre bimbi ... notizie.it

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com

Niente cenone di Capodanno insieme per la famglia Trevallion, la “famiglia nel bosco” divisa per decisione dei giudici del tribunale dei minorenni dell'Aquila - facebook.com facebook

