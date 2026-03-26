Scossa di terremoto fortissima in Italia sentita anche in altre città

Una forte scossa di terremoto ha colpito diverse zone del paese, con percezioni che si sono estese anche a città lontane dalla zona epicentrale. Le testimonianze riferiscono di un rumore sordo e di un movimento del pavimento che ha creato paura tra la popolazione. Non sono ancora state rese note eventuali conseguenze o danni causati dall’evento sismico.

È quel tipo di momento che ti gela: un rumore sordo, poi il pavimento che sembra muoversi sotto i piedi. In pochi secondi scatta la stessa domanda ovunque: “L’hai sentita anche tu?”. E mentre qualcuno corre alla finestra, altri restano immobili, con il cuore che batte forte. La mattinata, iniziata come tante, si è trasformata in un piccolo incubo per diverse persone. Telefonini in mano, messaggi sui gruppi di famiglia, social che si riempiono di segnalazioni: la sensazione è stata netta, difficile da confondere con altro. Poi arrivano le prime conferme: una forte scossa di terremoto ha colpito la Toscana. L’epicentro è stato localizzato in provincia di Pistoia, dove il sisma è stato avvertito chiaramente e ha riportato la paura tra la popolazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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