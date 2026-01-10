Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

Oggi, alle 5.53, si è verificata una scossa di magnitudo 5.1 lungo la costa sudorientale della Calabria, con epicentro nel Mar Ionio, a circa 65 km da Reggio Calabria. La scossa è stata avvertita anche a Messina. Non si segnalano al momento danni significativi o feriti. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

