Fortissima scossa di terremoto in Italia | magnitudo 4.5

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata questa mattina in Emilia-Romagna, causando preoccupazione tra la popolazione. La doppia scossa ha interessato diverse zone della regione, provocando danni e interruzioni. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di adottare le misure di sicurezza appropriate. Restate aggiornati sulle ultime notizie e sulle eventuali misure di emergenza.

– Doppia scossa in Emilia-Romagna: mattinata di paura Una mattinata carica di tensione in Emilia-Romagna, dove la terra ha tremato due volte nel giro di pochi minuti. Le scosse, registrate dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), hanno colto di sorpresa migliaia di persone, spingendo molti a uscire in strada per lo spavento. I dati dei terremoti: Forlì-Cesena e Ravenna. La prima scossa è stata rilevata alle 9:27, con una magnitudo compresa tra 4 e 4.5, ed epicentro nell’area di Forlì-Cesena. Solo due minuti dopo, alle 9:29, un secondo evento sismico ha interessato la zona di Ravenna, con una magnitudo stimata tra 3. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fortissima scossa di terremoto in Italia: magnitudo 4.5 Leggi anche: Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.0. È allarme Leggi anche: Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2. È allarme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sisma 5.1 avvertito a Reggio Calabria, Prot. Civile: 'Nessun danno'; Calabria, forte scossa di terremoto al largo: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina; Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria; Terremoto oggi Calabria, scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio: avvertita in Sicilia e Puglia, stop ai treni. Terremoto a Forlì oggi: doppia scossa in mattinata, paura tra i residenti e gente in strada - Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente a Forlì oggi, seguita a breve distanza da una seconda replica di minore intensità. leggo.it

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana - Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata: la prima a Forlì Cesena e la seconda ... fanpage.it

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 6.2 - L’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dalla costa, causando forti scosse avvertite anche in Sicilia e ... notizie.it

Terremoto, oggi a Comiso la commemorazione della fortissima scossa del 1693 #terremoto #Comiso #SanBiagio - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.