Auto con cinque ragazzi fuori strada ad Altamura | due le vittime morti fratello e sorella

Dopo il giovane morto sul colpo, è deceduta anche la sorella, inizialmente ricoverata in gravissime condizioni. Feriti gli altri tre amici Diventano due le vittime del drammatico incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sulla provinciale 41 tra Altamura e Laterza. Dopo il ragazzo di 21 anni, morto sul colpo, è deceduta anche la giovane di 25 anni, ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico di Bari. Le due vittime viaggiavano insieme ad altri tre giovani a bordo di un suv di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. L'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Suv fuori strada tra Altamura e Laterza, salgono a due le vittime: erano fratello e sorella. Il sindaco: "Grande dolore"

Incidente mortale sulla provinciale auto fuori strada, morti due ragazzi

