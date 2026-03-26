Un’organizzazione criminale attiva nelle Marche è stata smantellata dalle forze dell’ordine. La banda vendeva droga tramite piattaforme online, offrendo anche consegne a domicilio, e aveva assoldato corrieri armati di pistola per trasportare il materiale. Le indagini hanno portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti in questa attività illecita, che gestivano il traffico in modo strutturato e capillare.

Ancona, 26 marzo 2026 — Un’organizzazione criminale strutturata, armata e capace di gestire un traffico di droga con modalità quasi aziendali, utilizzando internet, corrieri e un sistema di vendita che ricordava da vicino quello delle piattaforme di e-commerce: è questo il quadro emerso dall’operazione condotta nelle prime ore di oggi dalla polizia di Stato tra le Marche e altre regioni italiane. L’intervento, coordinato dagli investigatori della Sisco di Ancona, insieme al Servizio centrale operativo e alla Squadra Mobile di Macerata, ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari, di cui otto in carcere e quattro agli arresti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga venduta online con consegne a domicilio (perfino recensite) e corrieri armati di pistola: stroncato traffico nelle Marche

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