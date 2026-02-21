Italia-Francia | 15 arresti smantellata rete migranti listino prezzi

Una vasta operazione tra Italia e Francia ha portato all’arresto di quindici persone coinvolte in un traffico illecito di migranti. Le forze dell’ordine hanno scoperto una rete che organizzava spostamenti irregolari attraverso rotte nascoste e pagamenti segreti. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e denaro, mentre si seguivano le tracce di chi facilitava i viaggi. La scoperta ha evidenziato un mercato nero attivo tra i due Paesi.

Blitz congiunto Italia-Francia: smantellata una rete di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’operazione coordinata tra le forze dell’ordine italiane e francesi ha portato all’arresto di quindici individui, nove in Italia e sei in Francia, con l’accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina lungo la frontiera italo-francese. L’indagine, avviata nel giugno 2025, ha svelato un sistema organizzato di supporto logistico e finanziario che sfruttava diverse vie di trasporto per agevolare il passaggio di migranti irregolari. L’azione congiunta sottolinea la crescente necessità di una cooperazione transfrontaliera per contrastare efficacemente la criminalità legata ai flussi migratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

