Il profilo di una mano di circa 67.800 anni scoperto in una grotta | l’arte rupestre più antica conosciuta al mondo

Recenti scoperte in Indonesia hanno portato alla luce uno stencil di mano risalente a circa 67.800 anni fa, considerato l’esempio più antico di arte rupestre conosciuto al mondo. Questo reperto, attribuito all’Homo sapiens nel Sud-est asiatico, offre importanti spunti sulla storia e le capacità artistiche dei nostri antenati. La scoperta rappresenta un passo significativo nello studio della preistoria e delle prime forme di espressione artistica umana.

