Il profilo di una mano di circa 67.800 anni scoperto in una grotta | l’arte rupestre più antica conosciuta al mondo
Recenti scoperte in Indonesia hanno portato alla luce uno stencil di mano risalente a circa 67.800 anni fa, considerato l’esempio più antico di arte rupestre conosciuto al mondo. Questo reperto, attribuito all’Homo sapiens nel Sud-est asiatico, offre importanti spunti sulla storia e le capacità artistiche dei nostri antenati. La scoperta rappresenta un passo significativo nello studio della preistoria e delle prime forme di espressione artistica umana.
Scoperto in Indonesia uno stencil di mano di 67.800 anni fa: è la più antica arte rupestre nota, attribuita all’Homo sapiens nel Sud-est asiatico.🔗 Leggi su Fanpage.it
La tenuta super-premiata inventa un nuovo spumante a base Sangiovese, l'affinamento in una antica grottaLa cantina Tenuta Sant’Aquilina presenta un nuovo spumante a base Sangiovese, frutto di un innovativo processo di affinamento in un’antica grotta.
Leggi anche: Secondo una rivista britannica, il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma: nel ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno (ed è possibile girarlo in poche ore)
Argomenti discussi: Avviso di Interpello Comune di Monopoli per nr. 1 unità nel profilo di Specialista in Attività Tecniche (Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni); Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Concorso ATS 2025: 3.839 posti - Graduatorie e Scelta delle amministrazioni da parte dei vincitori; Takeda: nuova traiettoria di crescita con tre lanci trasformativi. #JPM26.
Hackerati gli account di Andrea Galeazzi: il profilo YouTube oscurato. Cos'è successo: «Hanno sfruttato un mio punto debole»Nel video pubblicato su Instagram lo YouTuber noto per le recensioni di smartphone e altri dispositivi tech avvisa i suoi follower e le aziende con cui collabora: «Quello non sono io» ... corriere.it
Chiedono soldi con il profilo di una persona fidata: ecco come riconoscere ed evitare queste truffeLa polizia postale comunica sui suoi social ufficiali un nuovo tipo di truffa online da cui stare alla larga. «Sono in forte aumento le truffe attuate tramite il furto ... msn.com
Salve a tutte io ho un profilo dive vendo Collanine e bracciali tutto a 5 € alcuni fatti a mano alcuni no, vi metto solo qualche foto... Grazie a tutte Sono : marywinehouse76 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.