Prima delle sue dimissioni, la ministra del Turismo ha inviato una lettera in cui criticava alcune decisioni del governo e le modalità di gestione. La comunicazione ha suscitato discussioni tra i membri dell'esecutivo, in particolare con la premier. La lettera, poi pubblicata sui media, contiene riferimenti diretti a tensioni tra i due esponenti e a possibili divergenze politiche.

La lettera di Santanchè a Meloni rappresenta un inedito per la coalizione di centrodestra. Lo scontro interno a Fratelli d’Italia che ha portato alle dimissioni della ministra del Turismo potrebbe lasciare strascichi anche su altre figure, dal ministro della Giustizia Nordio fino al presidente del Senato Ignazio La Russa. Le dimissioni di Daniela Santanchè Nella serata di ieri 25 marzo la ministra del Turismo Daniela Santanchè, coinvolta in diverse vicende giudiziarie, si è dimessa dal suo incarico. Nei giorni precedenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva chiaramente segnalato a Santanchè che avrebbe dovuto lasciare la sua posizione nel Governo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Santanchè e Meloni prima delle dimissioni, gli "indizi" nella lettera polemica dell'ex ministra

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