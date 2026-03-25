La ministra del Turismo ha presentato le proprie dimissioni dopo aver ricevuto una richiesta dalla presidente del Consiglio. L’annuncio è arrivato a seguito di un periodo di attesa, e la decisione è stata comunicata ufficialmente in data odierna. La ministra, appartenente a Fratelli d’Italia, lascia così il proprio incarico dopo aver deciso di dimettersi.

Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. Dopo ore di attesa, l’esponente di Fratelli d’Italia ha deciso di dimettersi dopo la richiesta fatta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella serata del 24 marzo, in una nota alla stampa, Meloni aveva ringraziato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la capa di gabinetto al Ministero alla Giustizia Giusi Bartolozzi per la loro scelta di dimettersi, auspicando inoltre che la stessa decisione – ossia le dimissioni – fosse presa da Santanchè. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco la lettera di dimissioni della ministra Daniela Santanchè

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