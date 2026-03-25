Alla Camera si sono verificati momenti di tensione legati alle dimissioni di una ministra del Turismo, accolte con applausi da parte delle opposizioni. La ministra ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio, dichiarando di obbedire alle sue decisioni. La giornata si è conclusa con questa uscita dalla carica, in un contesto di crescente pressione politica.

Si chiude con le dimissioni di Daniela Santanchè la giornata politica segnata da tensioni e pressing crescente sulla ministra del Turismo. La notizia del passo indietro è arrivata nel tardo pomeriggio, accolta in Aula alla Camera da un applauso dai banchi delle opposizioni. A registrare il momento è stato il vice presidente di turno Giorgio Mulè, che ha commentato con una battuta: “Non capivo, pensavo applaudiste me. poi ho visto le agenzie e ho capito”. Le dimissioni sono giunte al culmine di una giornata caratterizzata da indiscrezioni e pressioni politiche sempre più insistenti. Già nel primo pomeriggio si erano moltiplicati i rumors su un possibile passo indietro in serata, poi concretizzatosi con la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dimissioni Santanchè, applausi delle opposizioni alla Camera. Lettera a Meloni: “Obbedisco”

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