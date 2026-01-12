Milano sciopero Atm il 15 gennaio possibili disagi su metro tra e autobus fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio
Il 15 gennaio a Milano si prevedono possibili disagi nei servizi di metro, tram e autobus a causa di uno sciopero Atm. L’interruzione potrebbe interessare le fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Lo sciopero coinvolge anche il personale di Net, società che opera nell’hinterland, e potrebbe influenzare il traffico anche fuori dal centro città.
Lo sciopero non riguarda soltanto il capoluogo. Oltre ai lavoratori Atm, l’agitazione potrà coinvolgere anche il personale della società Net, che opera nell’hinterland. A Monza lo stop è previsto dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino a fine servizio Due scioperi nel giro di pochi giorni metto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
