Sciopero Atm 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano | orari e fasce garantite

Il 15 gennaio a Milano si prevede uno sciopero dei mezzi pubblici, proclamato dal sindacato AL Cobas. Le fasce garantite sono mattina fino alle 8:45 e sera dopo le 18, mentre nel resto della giornata il servizio potrebbe subire interruzioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

(Adnkronos) – Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, il sindato AL Cobas “ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”, si legge in una nota sul sito ufficiale di Atm, “il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

