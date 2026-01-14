Sciopero Atm 15 gennaio si fermano i mezzi pubblici a Milano | orari e fasce garantite

Il 15 gennaio a Milano si prevede uno sciopero dei mezzi pubblici, proclamato dal sindacato AL Cobas. Le fasce garantite sono mattina fino alle 8:45 e sera dopo le 18, mentre nel resto della giornata il servizio potrebbe subire interruzioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

(Adnkronos) – Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, il sindato AL Cobas "ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee", si legge in una nota sul sito ufficiale di Atm, "il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino .

Atm, sciopero del 15 gennaio 2026: metro, bus e tram a rischio, le fasce di garanzia - Sarà un giovedì nero per i milanesi, visto che domani, 14 gennaio 2026, è previsto uno sciopero dei mezzi Atm. notizie.it

Sciopero Atm a Milano il 15 gennaio: a rischio metro, bus e tram - Sciopero del trasporto pubblico locale a Milano giovedì 15 gennaio 2026 indetto dal sindacato AL Cobas. dire.it

Dai taxi alla scuola, sciopero oggi 13 gennaio: chi si ferma e per quanto tempo https://qds.it/sciopero-taxi-scuola-oggi-13-gennaio-2026/ facebook

Domani, martedì 13 gennaio, sciopero dei taxi. ️ Dalle 8 alle 10 inoltre, si svolgerà anche una manifestazione con corteo di auto bianche da Fiumicino a piazza Bocca della Verità ℹ️ Info ow.ly/cwSk50XVI5B x.com

