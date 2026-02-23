Nuovo sciopero dei treni corse a rischio per 24 ore

Lo sciopero dei treni di 24 ore, causato da tensioni tra i sindacati e le compagnie ferroviarie, mette a rischio molte corse in tutto il paese. Le agitazioni coinvolgono il personale e si concentrano principalmente durante le ore di punta, creando disagi ai pendolari. Le autorità invitano gli utenti a pianificare in anticipo i loro spostamenti, poiché molte linee potrebbero essere sospese o ridotte. La tensione tra le parti resta alta, senza ancora una soluzione immediata.

Agitazione indetta dai sindacati di base dalle ore 21 di venerdì 27 alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio Il mese di febbraio si chiude con uno sciopero del comparto ferroviario: dalle ore 21 di venerdì 27 alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio 2026, i treni potranno infatti subire cancellazioni o variazioni per un'agitazione sindacale indetta dai sindacati di base Cub trasporti, Sgb e Usb. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno come di consueto garantiti i servizi essenziali, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L’elenco completo dei servizi garantiti in Veneto è disponibile in questa pagina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

