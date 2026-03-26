Lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato Figec Cisal si è concluso ieri alle 9, con una partecipazione significativa. Dopo due giorni di astensione dal lavoro, i giornalisti hanno avviato un confronto con l’azienda per discutere delle questioni sollevate.

Dopo la mobilitazione di 48 ore contro i licenziamenti senza preavviso, Comitato e sindacato Figec Cisal chiedono l’apertura immediata di un tavolo. Lo stato di agitazione prosegue Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal, con un’adesione consistente. La mobilitazione è iniziata con lo stato di agitazione dello scorso 13 marzo. Il Cdr di Citynews e Figec si sono opposti da subito al licenziamento senza preavviso, ritenuto illegittimo, di 5 giornalisti dipendenti, e a tutte le interruzioni o rimodulazioni dei rapporti di lavoro con collaboratori che per anni hanno contribuito alla crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Sciopero Citynews, il Cdr: “Buona l’adesione: ora confronto con l’azienda”

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