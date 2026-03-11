Il Cdr di Citynews e Figec | Tagli al personale senza preavviso dell' azienda

Il Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato Figec hanno diffuso un comunicato in cui segnalano tagli al personale avvenuti negli ultimi giorni senza preavviso da parte dell'azienda. La comunicazione evidenzia come le riduzioni coinvolgano vari dipendenti e siano state attuate rapidamente, senza che siano state rispettate procedure di comunicazione preventiva. La vicenda riguarda la gestione interna di Citynews e le modalità adottate per il personale.

Il Comitato di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano in un comunicato stampa i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni.«Senza preavviso - scrivono - nel giro di poche ore, sono state inviate pec a molti giornalisti del Gruppo per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Il Cdr di Citynews e Figec denunciano tagli al personale senza preavviso dell'aziendaIl Comitato di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni.

Multe Inps a Citynews e Ciaopeople, Francesco Saverio Vetere difende editori: “Contratto Uspi-Figec è a tutti gli effetti valido”Francesco Saverio Vetere, tornando sulla notizia di alcuni provvedimenti sanzionatori da parte dell’INPS nei confronti di Citynews e Ciaopeople, che...

Tutti gli aggiornamenti su Il Cdr di Citynews e Figec Tagli al...

Tagli di personale senza preavviso al gruppo Citynews, il comunicato sindacaleIl Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l’azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, […] ... blogsicilia.it

Il Cdr di Citynews e Figec denunciano tagli al personale senza preavviso dell'aziendaIl Comitato di Redazione di Citynews e il sindacato giornalisti Figec denunciano i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando negli ultimi giorni. Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono ... genovatoday.it