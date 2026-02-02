Scioperi di febbraio nei trasporti | dai treni agli aerei quali sono i giorni a rischio stop

Il mese di febbraio si prepara a mettere a dura prova chi deve spostarsi in Italia. Tra treni fermi e voli cancellati, le agitazioni dei lavoratori si susseguono, coinvolgendo bus, metro e anche porti. I giorni di stop sono ancora da definire, ma già si fanno sentire i primi disagi per chi deve viaggiare.

Si preannuncia un febbraio nero per chi si muove tra città e aeroporti. Una serie di scioperi – alcuni locali, altri a livello nazionale – minaccia di rallentare bus, treni, aerei, metro e persino le attività portuali. A livello nazionale, sono tre le giornate in cui si rischiano i disagi maggiori: il 6 febbraio per i porti, il 16 per il traffico aereo e il 28 per i treni. Lo sciopero di Trenord del 2 febbraio. Ad aprire la serie di proteste sono oggi, lunedì 2 febbraio, i dipendenti di Trenord che hanno aderito allo sciopero proclamato dal sindacato Orsa. La circolazione dei treni sarà comunque garantita nelle fasce di punta, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Scioperi Febbraio

A febbraio, i trasporti italiani vanno nel caos.

A febbraio, in tutta Italia, si prevede un mese difficile per chi viaggia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Scioperi Febbraio

Argomenti discussi: Scioperi a febbraio 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantite; Sciopero trasporti a febbraio: treni, metro e voli a rischio; Sciopero trasporti a febbraio: tutti gli stop metro, treni, aerei, le date da segnare in rosso.

Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aereiSi tratta prevalentemente di proteste locali, provinciali e regionali ma nell’elenco compaiono anche due stop nazionali di 24 ore, il 16 e il 27-28 ... repubblica.it

Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stopSi preannuncia un febbraio nero per chi si muove tra città e aeroporti. Una serie di scioperi – alcuni locali, altri a livello nazionale – minaccia di rallentare bus, treni, aerei, metro e persino le ... open.online

A febbraio nuova ondata di scioperi, treni a rischio a fine mese. Una ventina gli stop tra nazionali e locali, disagi per i voli il 16. Ecco il calendario. #ANSA - facebook.com facebook

Trasporti, al via da oggi gli scioperi di febbraio. Stop anche nazionali (di un giorno) sia per treni sia per aerei ilsole24ore.com/art/trasporti-… x.com