Il gennaio nero degli scioperi | tutti gli stop previsti dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni

A gennaio 2026, si registrano numerosi scioperi che interessano diversi settori, dal trasporto pubblico locale ai voli e ai treni. Questa fase di mobilitazioni sindacali sta influenzando la quotidianità di molti cittadini, con stop programmati e disagi diffusi. È importante conoscere le date e le modalità delle proteste per pianificare al meglio gli spostamenti durante questo mese.

Anno nuovo sciopero nuovo. Il mese di gennaio 2026 si sta rivelando piuttosto complicato per mobilitazioni e proteste sindacali. A esser interessato dallo stop dei lavoratori sarà principalmente il settore della mobilità, dalle grandi città fino ai collegamenti ferroviari nazionali. Sciopero 8 e 9 gennaio: dai trasporti locali alle compagnie aeree. I primi scioperi si registrano già subito dopo l'Epifania. L'8 gennaio alcune città italiane subiranno interruzioni del trasporto locale. Usb Lavoro Privato ha indetto una mobilitazione nell'area di Venezia e Treviso per il settore aereo dalle 11:30 alle 15:30.

Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendario - l 2026 si apre sotto il segno della protesta sindacale, promettendo un mese di gennaio particolarmente complesso per pendolari e viaggiatori. leggo.it

