Gennaio all’insegna degli scioperi | trasporti pubblici treni aerei e scuola fermi per diverse giornate Il calendario completo delle proteste

A gennaio, numerose proteste interessano i settori dei trasporti pubblici, treni, aerei e scuola, con molte giornate di sciopero programmate. Questo calendario di proteste riflette le dinamiche di un mese caratterizzato da manifestazioni e mobilitazioni su più fronti, influenzando la quotidianità di cittadini e studenti. Di seguito, si propone un quadro completo delle date e delle modalità di queste iniziative, per consentire una pianificazione consapevole delle prossime settimane.

SCIOPERI TRASPORTI: - Il calendario degli scioperi di gennaio prevede 36 agitazioni sindacali, distribuite in 12 giorni. 9colonne.it

Inizio d’anno all’insegna del coraggio ad Andora con il tradizionale cimento invernale. In 190 si sono tuffati in mare oggi, 1 gennaio 2026, con 9 gradi nell’aria e 15 gradi nell’acqua. In acqua anche l’assessore allo Sport Ilario Simonetta. La partecipante arrivat - facebook.com facebook

Per un anno nuovo all'insegna della cultura, il 1° gennaio effettueremo un'apertura straordinaria h 10/18 (ultimo ingresso h. 17.30), a costi ordinari. Nel prezzo del biglietto è compresa anche la visita alla mostra personale "Ondaperpetua" di Ugo Levita. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.