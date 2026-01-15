Sci alpinismo Murada ancora sul podio | terza nella sprint di Courchevel
Giulia Murada si distingue ancora una volta nel circuito di sci alpinismo, piazzandosi terza nella sprint di Courchevel. La portabandiera valtellinese conferma il suo buon momento, rimanendo tra le principali protagoniste della Coppa del Mondo. La gara si è conclusa con le francesi Harrop e Ravinel ai primi posti, consolidando la posizione di Murada in una stagione ricca di risultati.
La valtellinese conferma l’ottimo momento nella seconda sprint stagionale di Coppa del Mondo, alle spalle delle francesi Harrop e Ravinel Giulia Murada si conferma tra le protagoniste assolute della Coppa del Mondo di sci alpinismo. A Courchevel, nella seconda sprint stagionale – format che debutterà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – la . 🔗 Leggi su Sportface.it
