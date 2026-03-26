La vittoria al referendum, il futuro del centrosinistra e il caso Santanchè. Ospite di "Piazzapulita" su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein ha analizzato la situazione del Paese a pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia, soffermandosi sul trionfo della sua coalizione e su cosa succederà nei prossimi mesi. Le primarie «Troppo presto per parlare di primarie». Oppure, «rischiamo di non avere il tempo di farle». Due scenari si fanno largo tra i partiti di centrosinistra, che tengono i riflettori accesi sulle evoluzioni di ciò che considerano a tutti gli effetti una «crisi politica» del governo Meloni. Il contatto tra i leader del campo largo è costante e lo spettro che viene osservato con attenzione è quello delle elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Schlein: «Meloni responsabile della sconfitta al referendum. Le primarie? Disponibile, ma ora non sono la priorità»

Articoli correlati

Fonti Chigi: Meloni non chiederà la fiducia. Nordio: "Mi assumo responsabilità della sconfitta". Ruffini: io disponibile a primarie«L'esito del referendum va rispettato, è il segnale di quanto sia vitale in Italia il confronto politico ed è un bene.

Leggi anche: Schlein: In caso di primarie centrosinistra sono assolutamente disponibile

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schlein Meloni responsabile della...

Temi più discussi: Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisi; Elly Schlein attacca Meloni: Non pensi di cavarsela con facili capri espiatori, la sconfitta è tutta sua; Referendum, scontro finale Meloni-Schlein; Votare sì o no al referendum? Oggi in tv il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Schlein: «Meloni responsabile della sconfitta al referendum. Le primarie? Disponibile, ma ora non sono la priorità»La vittoria al referendum, il futuro del centrosinistra e il caso Santanchè. Ospite di Piazzapulita su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein ha analizzato la situazione ... ilmessaggero.it

Governo, Schlein: governo cade a pezzi sotto sua arroganza, Meloni responsabileRoma, 26 mar. (askanews) - 'E' un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza'. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, ... notizie.tiscali.it

#Meloni assume l’interim del Turismo e concede l’onore delle armi a #Santanchè. #Schlein: governo cade a pezzi x.com

Buongiorno. Ieri, Elly Schlein ha dichiarato senza esitazioni: “Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti”. E sui rapporti all’interno del “campo largo” ha detto: “Sono fiduciosa che facebook