Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a Roma dopo i risultati del Referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein: In caso di primarie centrosinistra sono assolutamente disponibile

Articoli correlati

Il centrosinistra esulta e prepara l'alternativa verso le politiche. Conte apre alle primarie e Schlein: "Continuiamo testardamente unitari"Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l’alternativa al governo di destra...

Schlein da Sant’Egidio a parlare di pace: così la segretaria tesse la rete col mondo cattolico essenziale per le primarie del centrosinistra“Evidentemente l’accelerazione sulla legge elettorale è il frutto della preoccupazione per l’esito referendario”.

Schlein: In caso di primarie centrosinistra sono assolutamente disponibile

Aggiornamenti e notizie su Schlein In caso di primarie...

Temi più discussi: Referendum, Schlein attacca Meloni: Dice che col NO ci saranno più stupratori, ma il governo ha rimandato Al Masri in Libia; Scontro sul referendum, Schlein: È il governo che libera gli stupratori; La posta in gioco di Meloni e Schlein con il referendum: stabilità, leadership e capri espiatori; La partita di Schlein per tirare la volata alle politiche.

Referendum, Schlein e Conte: Chiaro messaggio politico. Il Paese chiede un’alternativa. E aprono alle primarieÈ il giorno dei sorrisi che vanno oltre la netta vittoria del No. Supportato dall’affluenza che ha gonfiato i numeri, fissando a quasi 14,5 milioni i voti dei contrari alla riforma, quasi 2 milioni di ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, Meloni: «Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti». Schlein: «Fermata una riforma sbagliata»Sono chiuse le urne per il voto sul referendum costituzionale sulla giustizia. Inizia lo spoglio. Gli italiani hanno votato su due giorni per confermare o rigettare la riforma ... leggo.it

La conferenza stampa della segretaria Pd Elly Schlein dopo la vittoria al Referendum x.com

La conferenza stampa della segretaria Pd Elly Schlein dopo la vittoria al Referendum facebook