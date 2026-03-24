Martedì 24 marzo si sono susseguite diverse reazioni riguardo al voto sul referendum costituzionale sulla giustizia del 2026. Fonti vicine al governo hanno riferito che il presidente del Consiglio non intende chiedere la fiducia in Parlamento. Il ministro della Giustizia ha dichiarato di assumersi la responsabilità della sconfitta, mentre un altro esponente ha manifestato disponibilità a partecipare alle primarie.

«L'esito del referendum va rispettato, è il segnale di quanto sia vitale in Italia il confronto politico ed è un bene. Il rispetto naturalmente va esteso anche a quei tredici milioni di italiani che hanno scelto di votare sì ad una giustizia giusta. Forza Italia resterà presidio di garantismo e custode delle idee espresso quasi dalla metà del Paese». Lo afferma la deputata di Forza Italia Isabella De Monte. «Quindi fatemi capire: Giorgia Meloni non si dimette perché era un referendum sulla Giustizia e non su di lei. Carlo Nordio non si dimette perché era un testo del Governo e non sulla Giustizia. Giusy Bartolozzi non si dimette perché `la magistratura è un plotone di esecuzione´ ma si è ricordata che anche lei è un magistrato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fonti Chigi: Meloni non chiederà la fiducia. Nordio: "Mi assumo responsabilità della sconfitta". Ruffini: io disponibile a primarie

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