Schlein | legge elettorale Meloni si deve fermare su premierato – Il video

Durante un incontro con la stampa estera a Roma, una leader politica ha commentato la questione della legge elettorale, sostenendo che il primo ministro dovrebbe essere scelto attraverso un sistema di premierato. La dichiarazione è stata rilasciata il 25 marzo 2026 presso Palazzo Grazioli. Il commento si inserisce nel dibattito politico attuale sulla riforma del sistema di governo e delle elezioni.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 Il commento di Elly Schlein all’incontro con la Stampa Estera a Roma a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. La Russa preme, altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiducia La lite con La Russa, la minaccia dello scontro in aula, poi Santanché si arrende. E per il dopo spunta Zaia . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Schlein: ‘Meloni si deve fermare sul premierato’Elly Schlein si esprime all'indomani dell'esito del referendum e della calendarizzazione della legge elettorale. Il governo non si ferma dopo la sconfitta del Sì al Referendum: “Avanti con legge elettorale e premierato”Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, sono intervenuti durante la diretta di... Aggiornamenti e notizie su Schlein legge elettorale Meloni si deve... Temi più discussi: Schlein sul referendum: Nel Paese esiste una maggioranza alternativa. Basta stravolgere la Carta; Schlein: due giorni fa vittoria splendida, dall’Italia cominceremo a battere le destre; Meloni-Schlein, sulla Costituzione il primo turno della sfida del 2027; Come cambia la partita politica del 2027 dopo la vittoria del No al referendum. Elly Schlein: «Pronti al voto anticipato. Primarie? Niente Papi stranieri». Frenata sulla legge elettoraleElly Schlein unchained. La nota di Meloni su Santanchè? «Un segnale di debolezza». Le primarie? «No a papi stranieri o federatori». La prima legge ... ilgazzettino.it Schlein: legge elettorale, Meloni si deve fermare su premierato(Agenzia Vista) Il commento di Elly Schlein all’incontro con la Stampa Estera a Roma a Palazzo Grazioli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... stream24.ilsole24ore.com Buongiorno. Ieri, Elly Schlein ha dichiarato senza esitazioni: “Da segretaria della principale forza di opposizione posso dire che in qualunque momento saranno, ci faremo trovare pronti”. E sui rapporti all’interno del “campo largo” ha detto: “Sono fiduciosa che - facebook.com facebook Picierno: "Sulle primarie Schlein non insegua Conte". I riformisti (per il No) "Non arriveranno tempi migliori". Di @RuggieroMontene x.com