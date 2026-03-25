Elly Schlein ha commentato l'esito del referendum e la prossima discussione sulla legge elettorale. La leader del partito di opposizione ha affermato che il presidente del consiglio dovrebbe interrompere l'iter sul premierato. La sua dichiarazione è stata rilasciata poco dopo che il risultato referendario è stato reso pubblico e che è stata ufficializzata la calendarizzazione della legge elettorale.

Elly Schlein si esprime all'indomani dell'esito del referendum e della calendarizzazione della legge elettorale. Il giudizio è netto: il governo non ha capito nulla del voto e Meloni si deve fermare. Poi rassicura che il campo largo troverà un'accordo su tutto Il messaggio è chiaro: secondo la segretaria del PdElly Schleinil governo non ha capito nulla del voto. “Il fatto che abbiano deciso dicalendarizzare la legge elettoraleil giorno dopo il referendum dimostra che non hanno capito niente. Dovrebbero farsi unbagno di umiltàe ascoltare davvero i bisogni del Paese”, ha detto durante un incontro alla Stampa estera. Nel mirino c’è soprattutto l’impianto della nuova legge: un premio di maggioranza giudicato “talmente ampio”da permettere allacoalizione vincente perfino di eleggere il Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein: ‘Meloni si deve fermare sul premierato’

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Elly #Schlein, nel corso di una conferenza stampa alla Stampa Estera, ha affermato che gli ideali su cui si fonderà il campo largo alle prossime elezioni sono già condivisi: “Dalla sanità alla battaglia per il lavoro e i diritti” #news #skytg24 - facebook.com facebook