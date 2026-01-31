Schlein | A Salerno priorità è tenere insieme coalizione progressista

A Salerno il Pd lavora per tenere unita la coalizione progressista in vista delle prossime amministrative. Schlein dice di avere fiducia nel lavoro del partito regionale e sottolinea che la priorità resta mantenere compatto il fronte che ha portato alla vittoria alle ultime regionali e all’elezione di Roberto Fico come presidente. La candidatura di De Luca resta un punto fermo, ma l’obiettivo è rafforzare l’unità tra le forze di centrosinistra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sulla situazione a Salerno dove si va verso la candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco “ho fiducia nel lavoro del Partito regionale, è chiaro che per noi la priorità è sempre tenere insieme la coalizione progressista con cui abbiamo recentemente vinto le regionali e eletto il presidente Roberto Fico”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein giunta a Napoli per il convegno organizzato da “Energia Popolare” che fa capo a Stefano Bonaccini, commentando le dimissioni del sindaco attuale di Salerno Vincenzo Napoli e la possibile candidatura dell’ex governatore De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

