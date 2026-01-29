Schianto in elicottero a Benevento morto anche il pilota | Venanzio Rapolla aveva 68 anni

Un incidente in elicottero a Benevento si è concluso con la morte del pilota. Venanzio Rapolla, 68 anni, era al volante dell’elicottero ultraleggero quando si è schiantato. La sua vittima era un colonnello dell’Aeronautica in pensione. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare Rapolla. La polizia sta verificando le cause dell’incidente.

E' morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell'Aeronautica in pensione, che era alla guida dell'elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l'imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell'Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all'ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte.

