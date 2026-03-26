Schianto all' incrocio in via Cameranense due ragazze coinvolte Soccorsi sul posto

Da anconatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Cameranense, vicino allo stadio del Conero. Due donne italiane di 30 e 33 anni sono rimaste coinvolte nello scontro e sono riuscite ad uscire dai veicoli senza aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle donne. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima dello stadio Del Conero. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona e la polizia locale ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via Cameranense, non distante dallo stadio del Conero. Coinvolte due donne italiane di 30 e 33 anni, entrambe riuscite a uscire autonomamente dai veicoli dopo l’impatto. Sul posto la Croce Rossa e la polizia locale per i rilievi. Una delle due ragazze è stata trasportata all’ospedale di Torrette con codice giallo per un trauma facciale, mentre l’altra ha rifiutato il trasporto in ospedale. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

schianto all incrocio in via cameranense due ragazze coinvolte soccorsi sul posto
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