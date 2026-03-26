Schianto all' incrocio in via Cameranense due ragazze coinvolte Soccorsi sul posto

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Cameranense, vicino allo stadio del Conero. Due donne italiane di 30 e 33 anni sono rimaste coinvolte nello scontro e sono riuscite ad uscire dai veicoli senza aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle donne. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima dello stadio Del Conero. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona e la polizia locale ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via Cameranense, non distante dallo stadio del Conero. Coinvolte due donne italiane di 30 e 33 anni, entrambe riuscite a uscire autonomamente dai veicoli dopo l’impatto. Sul posto la Croce Rossa e la polizia locale per i rilievi. Una delle due ragazze è stata trasportata all’ospedale di Torrette con codice giallo per un trauma facciale, mentre l’altra ha rifiutato il trasporto in ospedale. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto all'incrocio in via Cameranense, due ragazze coinvolte. Soccorsi sul posto Articoli correlati Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 6 feritiL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei... Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 5 uomini in ospedaleL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei... Approfondimenti e contenuti su Schianto all'incrocio in via... Temi più discussi: Incidente a Milano, schianto taxi-moto all’incrocio in viale Mugello: morti due ventenni; Schianto all’incrocio, ferita bimba di due anni; Milano, moto passa col rosso e si scontra con un taxi: morti due ragazzi di vent’anni; Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]. Schianto all’incrocio, ferita bimba di due anniL’incidente tra via Bianchi e via per Renazzo, tre persone all’ospedale. Mamma e figlia al Maggiore in elicottero. I residenti: Tratto pericoloso . . ilrestodelcarlino.it Schianto all’incrocio sulla Migliara 41, auto sbalzata per metri: ferita gravemente una 23enneUn grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 21 febbraio lungo la Migliara 41, nei pressi dell’incrocio ... latinapress.it Nello schianto morirono tre amici, due rimasero gravemente feriti. Per il ragazzo un calvario fatto di ricoveri e operazioni chirurgiche - facebook.com facebook La folle corsa dall'A1 al centro di Casalecchio, poi lo schianto x.com