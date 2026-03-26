Scherma casertana | la Stella d' Oro del Coni al presidente De Sire

La scherma casertana riceve un riconoscimento dal Coni centrale: la Stella d'Oro viene assegnata al presidente locale. La premiazione si inserisce in una serie di riconoscimenti attribuiti dai vertici sportivi a dirigenti e tecnici della periferia italiana. L'annuncio è stato pubblicato dal Coni, che ha divulgato i dettagli della premiazione. La notizia riguarda un importante riconoscimento per il settore sportivo locale.

I riconoscimenti deliberati dalla Commissione Centrale anche per dirigenti e tecnici di varie Federazioni. La cerimonia di premiazione a fine anno Scherma casertana sempre sugli scudi nei riconoscimenti attribuiti dal Coni centrale a dirigenti e tecnici della periferia sportiva meritevoli. Per l'anno sportivo 20242025 il massimo riconoscimento, cioè la Stella d'Oro al merito sportivo, è stata assegnata a Giustino De Sire, presidente della Schermistica "Pietro Giannone" di Caserta, tra le società più antiche di Terra di Lavoro, caratterizzata da importanti risultati a livello tecnico sportivo con la sua punta di diamante l'azzurra di spada Sara Maria Kowalczyk. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Scherma casertana: la Stella d'Oro del Coni al presidente De Sire Articoli correlati Leggi anche: Addio a Renzo Guerrini, decano del mondo sportivo ferrarese: fu Stella d'Oro del Coni Leggi anche: Cassino, i saluti del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente della FIDAL Stefano Mei per i mondiali universitari di Cross Una selezione di notizie su Scherma casertana la Stella d'Oro del... Argomenti discussi: NEWS - Scherma casertana, Stella d'Oro del CONI al presidente De Sire. NEWS - Scherma casertana, Stella d'Oro del CONI al presidente De SireScherma casertana sempre sugli scudi nei riconoscimenti attribuiti dal Coni centrale a dirigenti e tecnici della periferia sportiva meritevoli. Per l'anno sportivo 2024/2025 il massimo riconoscimento, ... napolimagazine.com Al napoletano Luca Piscopo la Stella d'Oro del ConiLa Stella d'Oro del Coni al merito sportivo è stata consegnata ai componenti del Consiglio Nazionale, tra i quali il napoletano Luca Piscopo, ispettore della Polizia di Stat, coordinatore nazionale ... rainews.it