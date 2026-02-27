Cassino i saluti del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente della FIDAL Stefano Mei per i mondiali universitari di Cross

A Cassino si svolgono i mondiali universitari di Cross, con delegazioni di trenta nazioni e dodici giudici internazionali. La macchina organizzativa si impegna a gestire l’accoglienza di atleti, staff e famiglie. Il presidente del CONI e il presidente della FIDAL hanno inviato i loro saluti per l’evento. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e richiede uno sforzo organizzativo notevole.

Delegazioni provenienti da trenta nazioni diverse. Dodici giudici internazionali. Una macchina organizzativa enorme per accogliere al meglio gli atleti insieme ai loro staff e alle famiglie. A lavoro cento tirocinanti italiani, cento stranieri, accompagnatori, alberghi, ristoranti, un circuito.