Addio a Renzo Guerrini decano del mondo sportivo ferrarese | fu Stella d' Oro del Coni

Se n’è andato Renzo Guerrini, figura di rilievo nel panorama sportivo ferrarese. Nato nel 1930, Guerrini è stato un punto di riferimento per il Panathlon Club di Ferrara, contribuendo con passione e dedizione alla promozione dei valori sportivi e umani. La sua guida e il suo impegno hanno lasciato un’impronta significativa nella comunità locale, testimonianza di un impegno costante per lo sport e la solidarietà.

