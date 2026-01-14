Addio a Renzo Guerrini decano del mondo sportivo ferrarese | fu Stella d' Oro del Coni
Se n’è andato Renzo Guerrini, figura di rilievo nel panorama sportivo ferrarese. Nato nel 1930, Guerrini è stato un punto di riferimento per il Panathlon Club di Ferrara, contribuendo con passione e dedizione alla promozione dei valori sportivi e umani. La sua guida e il suo impegno hanno lasciato un’impronta significativa nella comunità locale, testimonianza di un impegno costante per lo sport e la solidarietà.
Addio a Renzo Guerrini. Nato a Ferrara il 15 settembre 1930, Guerrini è stato un decano del Panathlon Club di Ferrara, del quale è stato guida, ricoprendo più volte cariche dirigenziali e, soprattutto, incarnandone gli ideali valoriali, umani ancor prima che sportivi.Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
