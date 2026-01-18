Motori banditi nell’area verde di Prevalle per tutelare le farfalle dal rumore | Hanno bisogno di silenzio

Il Comune di Prevalle ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di motori nell’area verde di via dei Maressi, vicino al “Sentiero delle farfalle”. Questa misura mira a preservare l’habitat naturale, riducendo il rumore e garantendo un ambiente tranquillo per le farfalle e gli altri insetti impollinatori. Si tratta di un intervento volto a tutelare la biodiversità e l’equilibrio ecologico di questa zona, importante per la conservazione della fauna locale.

Prevalle (Brescia), 18 gennaio 2026 – Mezzi a motore off limits: passano gli insetti impollinatori. Un passo in più per la tutela della biodiversità quello compiuto con la nuova ordinanza del Comune di Prevalle che ha vietato l'accesso ai mezzi a motore in via dei Maressi, a 300 metri dall'inizio del "Sentiero delle farfalle", area naturalistica inaugurata nel 2024: un sentiero lungo il Chiese, tra prati stabili e boschetti igrofili, che è un habitat ideale per le farfalle e per altri insetti come le api, le lucciole e libellule. "Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia". E il WWF lancia l'allarme bracconaggio per la nostra regione Cosa prevede l'ordinanza .

