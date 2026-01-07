Piano pronto per le mura storiche.

Il Comune di San Giovanni continua a dedicarsi alla tutela e valorizzazione delle mura storiche della città. Questo impegno si inserisce nel più ampio progetto di conservazione del patrimonio culturale locale, riconoscendo l’importanza di preservare la memoria storica per le future generazioni. Un piano strategico mirato a garantire la tutela e il rispetto delle testimonianze storiche che caratterizzano il territorio di San Giovanni.

SAN GIOVANNI Prosegue l’impegno del Comune di San Giovanni nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, da sempre uno dei più importanti obiettivi della giunta Vadi. Nell’ambito del progetto dedicato alle Mura Storiche di Castel San Giovanni, l’amministrazione comunale ha disposto un nuovo intervento di riqualificazione e ripristino del decoro urbano lungo il percorso di accesso collegato al Museo delle Terre Nuove e al Palazzo d’Arnolfo. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto denominato "Le Mura Storiche di Castel San Giovanni – nuovi accessi alla città murata e al Palazzo d’Arnolfo, con revisione dell’allestimento del Museo delle Terre Nuove", approvato nel 2021 e finanziato dalla Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

