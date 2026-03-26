Scende dal ring e viene ricoverato in ospedale | pugile di 28 anni muore sei giorni dopo l'incontro

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pugile di 28 anni è stato ricoverato in ospedale sei giorni dopo aver partecipato a un incontro a Viadana, in provincia di Mantova. L’evento si è svolto il 14 marzo, e il decesso è avvenuto il 20 marzo. La vittima aveva lasciato il ring e si era recata in ospedale in seguito all’incontro.

Il 14 marzo Kristjan Cekaj ha disputato un incontro di pugilato a Viadana (Mantova) ed è stato subito ricoverato in ospedale, dove il 20 marzo è deceduto. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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