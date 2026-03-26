Scende dal ring e viene ricoverato in ospedale | pugile di 28 anni muore sei giorni dopo l'incontro

Un pugile di 28 anni è stato ricoverato in ospedale sei giorni dopo aver partecipato a un incontro a Viadana, in provincia di Mantova. L’evento si è svolto il 14 marzo, e il decesso è avvenuto il 20 marzo. La vittima aveva lasciato il ring e si era recata in ospedale in seguito all’incontro.

Il 14 marzo Kristjan Cekaj ha disputato un incontro di pugilato a Viadana (Mantova) ed è stato subito ricoverato in ospedale, dove il 20 marzo è deceduto. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni Massacrato di botte dal figlio a Pescara, l’86enne Romolo Luciano muore in ospedale dopo giorni di agoniaÈ morto dopo giorni di agonia Romolo Luciano, 86 anni, picchiato dal figlio a Pescara lo scorso 8 marzo. FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [86] STORMBLOOD - Rivincita contro l'Impero; Compleanno Egi Approfondimenti e contenuti su Scende dal ring e viene ricoverato in... Discussioni sull' argomento Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di Roma; L’accesso anticipato a PS Plus offre sconti su Dragon Quest III ed Elden Ring Nightreign; WWE | John Cena pronto a un nuovo ruolo dopo il ritiro. Scende dal ring e viene ricoverato in ospedale: pugile di 28 anni muore sei giorni dopo l’incontroIl 14 marzo Kristjan Cekaj ha disputato un incontro di pugilato a Viadana (Mantova) ed è stato subito ricoverato in ospedale, dove il 20 marzo è deceduto ... fanpage.it Scende la sera sul Nuovo Waterfront. - facebook.com facebook NON SCENDE DAL PODIO Continua il momento d’oro di Murada in Coppa del Mondo di sci alpinismo! Giulia chiude al secondo posto la sprint in Val Martello. La sesta top 3 stagionale consolida la leadership nella classifica generale del massimo circuito! x.com