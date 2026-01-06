Picchiata con una scopa dall'ex muore in ospedale dopo giorni di agonia | la donna aveva 33 anni

Una donna di 33 anni, vittima di violenza da parte dell’ex partner, è deceduta in ospedale dopo giorni di agonia a Castel Volturno. L’uomo di 32 anni coinvolto è ora in custodia cautelare. Questo episodio evidenzia la gravità della violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi.

È morta in ospedale la 33enne picchiata dall’ex compagno a Castel Volturno. L’uomo, 32 anni, è ora in carcere: il decesso aggrava la sua posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

