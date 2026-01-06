Picchiata con una scopa dall'ex muore in ospedale dopo giorni di agonia | la donna aveva 33 anni

Una donna di 33 anni, vittima di violenza da parte dell’ex partner, è deceduta in ospedale dopo giorni di agonia a Castel Volturno. L’uomo di 32 anni coinvolto è ora in custodia cautelare. Questo episodio evidenzia la gravità della violenza domestica e l’importanza di interventi tempestivi.

Picchiata dall'ex nel casertano, muore dopo 10 giorni di agonia - E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. tg24.sky.it

È morta dopo 10 giorni di agonia la donna picchiata dall'ex - È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. avvenire.it

