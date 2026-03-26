Scelto anche il nuovo direttore della Fondazione Guido d' Arezzo

Da alcune ore si diffonde in città l’indicazione del nome del nuovo direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, dopo la recente comunicazione ufficiale. La nomina riguarda la guida dell’ente culturale, che si occupa di promuovere la musica e le tradizioni locali. La scelta del nuovo dirigente è stata comunicata attraverso canali istituzionali e sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Dovrà occuparsi di questioni impellenti citate dal sindaco in consiglio comunale, come la gestione delle aperture del Teatro Petrarca dopo le restrizioni conseguenti all'evento di Crans Montana Il nome del nuovo direttore della Fondazione Guido d'Arezzo ha iniziato a circolare da alcune ore in città. Anche perché il suo ruolo è stato nominato più volte oggi in consiglio comunale a seguito di una interrogazione presentata da Francesco Romizi al sindaco Alessandro Ghinelli. Il prossimo direttore della fondazione che si occupa della progettazione della cultura e degli stessi spazi comunali degli eventi sarà Luca Provenzani, presidente dell'associazione e scuola di musica Le 7 Note di cui è anche fondatore, musicista di grande esperienza, insegna presso la Scuola di Musica di Fiesole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scelto anche il nuovo direttore della Fondazione Guido d'Arezzo Articoli correlati Menchetti: “Fondazione Guido d’Arezzo, come verrà scelto il nuovo direttore?"È sulla questione riguardante il successore di Lorenzo Cinatti, ormai ex direttore della fondazione cultura, che il consigliere comunale Michele... Fondazione Guido d’Arezzo: direttore levato di torno, baracca sempre in piedi (e al freddo)Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...