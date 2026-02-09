Menchetti | Fondazione Guido d’Arezzo come verrà scelto il nuovo direttore?

Menchetti chiede chiarezza sulla scelta del nuovo direttore della Fondazione Guido d’Arezzo. Il consigliere comunale vuole sapere come si svolgerà la procedura, quali tempi sono previsti e con quali criteri verrà selezionato il successore di Lorenzo Cinatti. La questione tiene banco in città, mentre l’ente cerca di fare luce sui prossimi passi.

È sulla questione riguardante il successore di Lorenzo Cinatti, ormai ex direttore della fondazione cultura, che il consigliere comunale Michele Menchetti interviene chiedendo “maggiore chiarezza su tempi, trasparenza e modalità della procedura, sottolineando l’importanza di criteri limpidi per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha depositato un’interrogazione scritta il 27 dicembre per chiedere chiarimenti sulla successione alla guida della Fondazione Guido d’Arezzo, a seguito dell’annuncio che l’attuale direttore lascerà l’incarico a febbraio per assumere la direzione dei teatri di Pistoia.

La Fondazione Guido d’Arezzo si trova di fronte a una nuova fase di cambiamento, con le dimissioni del direttore Lorenzo Cinatti.

