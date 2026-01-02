Fondazione Guido d’Arezzo | direttore levato di torno baracca sempre in piedi e al freddo

La Fondazione Guido d’Arezzo si trova di fronte a una nuova fase di cambiamento, con le dimissioni del direttore Lorenzo Cinatti. La situazione interna appare ancora in evoluzione, mentre l’istituzione continua a operare senza sostanziali modifiche apparenti. Restano da capire le ripercussioni di questa uscita e le prossime mosse per garantire stabilità e continuità nel lavoro della fondazione.

Alla Fondazione Guido d’Arezzo è cascato un altro pezzo. Il direttore Lorenzo Cinatti s’è dimesso, e a Palazzo c’è chi fa finta di nulla, come se fosse partito l’idraulico e non saltato tutto l’impianto. Ma per Arezzo 2020 e AVS – Alleanza Verdi Sinistra qui non è un cambio di figurine: è proprio il banco che s’è ribaltato. Secondo la sinistra aretina, la Fondazione sarebbe diventata da tempo una specie di dependance politica del sindaco Alessandro Ghinelli, presidente pure dell’ente, con la direzione tecnica ridotta a fare da telecomando. Altro che autonomia culturale: qui si pigia “play” da Palazzo Cavallo. 🔗 Leggi su Lortica.it

