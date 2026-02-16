Romanin super Alta Fratte trionfa

Romanin ha portato a casa una vittoria importante, e Alta Fratte ha conquistato il successo. La partita si è giocata a Trebaseleghe durante la terza giornata di Pool Promozione, tra la Nuvolí Alta Fratte Padova e la Narconon Volley Melendugno. Le due squadre sono vicine in classifica e cercano punti per salire di posizione. La sfida si è rivelata combattuta fin dai primi scambi.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Terza giornata di Pool Promozione a Trebaseleghe con la Nuvolí AltaFratte Padova che ospita la Narconon Volley Melendugno, due realtà a metà classifica della pool e che cercheranno da oggi ai prossimi match punti importanti per un miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff promozione del campionato di volley femminile di serie A2. Parte forte la Nuvolí 7-4 grazie all'accelerazione di Catania, la Narconon però risponde a tono affidandosi a Bassi e rovescia il parziale 8-10, a lei si unisce Babatunde e le ospiti volano sul 14-17. Un +3 che resta tale sino ai vantaggi quando in casa Nuvolí cresce una super Mazzon che prima impatta 24-24 e poi firma il primo set gialloblù con l'attacco del 27-25.