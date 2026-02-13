Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna | sequestrato caseificio

Per un sospetto scarico illecito di acque reflue, le forze dell’ordine hanno sequestrato un caseificio a Teverola. Durante un’ispezione mirata, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise e la polizia locale hanno scoperto che il caseificio stava sversando sostanze non autorizzate nella rete fognaria. Il controllo ha portato alla scoperta di evidenti tracce di scarichi abusivi, sollevando preoccupazioni sulla tutela dell’ambiente nella zona.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola, nel corso di servizi mirati al contrasto dei reati in danno all'ambiente, hanno effettuato un controllo presso un caseificio nel comune di Teverola. Nel corso del controllo è emerso che.