Nuovo cantiere navale sequestrato | era abusivo e scaricava rifiuti anche pericolosi

Il 25 marzo, i militari della capitaneria di porto – guardia costiera hanno sequestrato un cantiere navale situato a Varano, nel comune di Castellammare di Stabia. L’operazione si è svolta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torre Annunziata. Il cantiere era stato dichiarato abusivo e si sospetta che scaricasse rifiuti, anche pericolosi, nell’area circostante.

Operazione a Castellammare di Stabia da parte dei militari della capitaneria di porto – guardia costiera nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torre Annunziata È finito sotto sequestro un cantiere navale abusivo a Varano, nel comune di Castellammare di Stabia. Il provvedimento è stato eseguito il 25 marzo dai militari della capitaneria di porto – guardia costiera nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Torre Annunziata sulle cause di inquinamento del fiume Sarno. L’area finita sotto sequestro misura circa 1.500 metri quadrati ed era utilizzata per attività di cantieristica navale ritenute ad alto impatto ambientale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nuovo cantiere navale sequestrato: era abusivo e scaricava rifiuti anche pericolosi Articoli correlati Arezzo, sequestrato impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali pericolosiI Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno eseguito il sequestro preventivo di un impianto abusivo destinato alla raccolta, al trattamento... Rifiuti speciali per realizzare il pontile nel cantiere navale di Fiumicino, sequestrato (video)Realizzato con materiale di risulta classificato come rifiuto speciale non pericoloso, proveniente dallo smantellamento di altre imbarcazioni in... Altri aggiornamenti su Nuovo cantiere Discussioni sull' argomento Amantea, sequestrato cantiere navale: reflui industriali finivano nel suolo · CosenzaChannel.it; Reati ambientali e scarichi illeciti, sequestrato cantiere navale ad Amantea; Amantea, sequestrato cantiere navale non autorizzato per reati ambientali; I carabinieri sequestrano un cantiere navale ad Amantea – Notizie. Il recupero del patrimonio tra tecnica e simbolo: un cantiere che diventa racconto di un nuovo slancio - facebook.com facebook