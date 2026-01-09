Aeroporti la Regione rilancia | obiettivo 20 milioni di passeggeri Parma tra gli scali da potenziare

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un rilancio degli aeroporti locali, con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di passeggeri. Parma è inserita nel piano di potenziamento degli scali, contribuendo alla crescita del traffico aereo nella regione. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità e a sostenere lo sviluppo economico, rafforzando il ruolo strategico degli aeroporti emiliano-romagnoli nel contesto nazionale.

Parma entra a pieno titolo nella strategia regionale per far crescere il traffico aereo in Emilia-Romagna. Con l’abolizione della council tax per gli scali minori, anche l’aeroporto “Giuseppe Verdi” potrà beneficiare di nuove opportunità per attrarre voli e compagnie, contribuendo all’obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Aeroporti, la Regione punta su un sistema integrato: "Spostare voli dal Marconi per rilanciare gli scali romagnoli"

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino: +20,8% di passeggeri nel 2024, miglior performance tra i primi 10 scali Ue

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La scuola di volo nazionale ITA Airways per rilanciare l'aeroporto di Alghero?; Aeroporti, sanità e lavoro: il piano Occhiuto per il 2026.

Voli cari e scarsi da Bari per Roma e Milano: Confindustria rilancia l’idea di una compagnia aerea “Made in Puglia” - È l'allarme lanciato da Confindustria Bari e BAT, che torna a spingere con determinazione per la creazione di una ... quotidianodipuglia.it

Regional Air Mobility. Enac punta sul rilancio degli aeroporti minori - Restituire nuova vita ai cosiddetti aeroporti minori e offrire un’alternativa di mobilità a costi sostenibili, addirittura alternativa all’automobile. quotidiano.net

Aeroporti, niente soldi dal governo "Ma i fondi la Regione li darà" - "I 48 milioni di euro che la Regione aveva chiesto di inserire nel Piano nazionale di rilancio e resilienza per sostenere gli scali regionali non ci saranno, perché nel documento che stabilisce gli ... ilrestodelcarlino.it

Taxi, Regione Lombardia approva le modifiche al regolamento aeroportuale per rendere il servizio più accessibile alle persone con disabilità Più accessibilità per le persone con disabilità negli aeroporti e nelle stazioni della regione #TaxiLombardia x.com

Bologna resta all'asciutto: l’abolizione della council tax, ossia la tassa municipale, negli aeroporti ‘minori’ della regione Emilia Romagna inizia a fare sentire i suoi effetti - facebook.com facebook