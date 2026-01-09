Aeroporti la Regione rilancia | obiettivo 20 milioni di passeggeri Parma tra gli scali da potenziare

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un rilancio degli aeroporti locali, con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di passeggeri. Parma è inserita nel piano di potenziamento degli scali, contribuendo alla crescita del traffico aereo nella regione. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità e a sostenere lo sviluppo economico, rafforzando il ruolo strategico degli aeroporti emiliano-romagnoli nel contesto nazionale.

Parma entra a pieno titolo nella strategia regionale per far crescere il traffico aereo in Emilia-Romagna. Con l’abolizione della council tax per gli scali minori, anche l’aeroporto “Giuseppe Verdi” potrà beneficiare di nuove opportunità per attrarre voli e compagnie, contribuendo all’obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

