Enac nel 2025 oltre 229 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani +5%

Roma, 19 gen. (askanews) – Nel 2025 sono stati oltre 229 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani, con un incremento del +5% rispetto al 2024. Questi i primi dati emersi dall’analisi fatta dall’Enac sul traffico aeroportuale del 2025 e pubblicata nel documento ‘Executive Summary – Dati di traffico 2025’. “L’aumento del traffico aereo del 2025 – ha commentato il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma – è un segnale forte e inequivocabile della definitiva ripresa del settore e della centralità del trasporto aereo per la crescita economica, la competitività e la connettività del Paese. Il comparto si conferma una leva strategica per l’economia nazionale, capace di sostenere turismo, business e competitività internazionale, accompagnando al tempo stesso l’evoluzione verso un modello di mobilità più innovativo e sostenibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell’8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.p.A. Questi dati evidenziano un trend positivo nel settore, sottolineando l’importanza strategica degli aeroporti di Firenze e Pisa nel panorama nazionale e internazionale.

