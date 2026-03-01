Scacchi | anche Francesco Sonis patta con Caruana! Antipov vince a St Louis Lodici terzo

A St. Louis si sono conclusi recenti incontri di scacchi con alcune partite importanti: Francesco Sonis ha pareggiato con Caruana, mentre Antipov ha vinto un match. Lodici si è piazzato terzo in una competizione che ha attirato diversi giocatori di rilievo. Le sfide si sono svolte nel contesto di un torneo che ha visto protagonisti vari atleti del settore.

Ancora belle notizie in arrivo a St. Louis (o Saint Louis, che dir si voglia), e precisamente dal chiusosi oggi St. Louis Masters, importante torneo di scena in quella che è oramai una delle capitali mondiali degli scacchi. Francesco Sonis, infatti, ha chiuso l'evento riuscendo nel colpo già toccato a Lorenzo Lodici ieri: pattare contro Fabiano Caruana. Se la patta di Lodici era però stata breve, in 16 mosse, e legata a logiche particolari del torneo, questa è stata sfida vera, lottata fino all'ultimo, perché per Caruana era in gioco la vittoria dell'intero evento, andato poi all'altro americano Mikhail Antipov, che gioca per gli States dal 2024, ma è nato a Mosca, con l'italoamericano nativo di Miami secondo a mezzo punto (79 contro 7,59).