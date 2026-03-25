Il giornalista Tommaso Cerno analizza le ragioni dietro le richieste di dimissioni di alcuni membri del governo avanzate dal presidente del Consiglio. Secondo Cerno, queste decisioni non nasconderebbero alcuna ombra o motivo nascosto, ma risponderebbero a esigenze di trasparenza e responsabilità. La vicenda riguarda specifiche posizioni di alcuni ministri e le rispettive dimissioni richieste nelle ultime settimane.

Il giornalista Tommaso Cerno ha spiegato, nella sua striscia 2 di picche su Rai 2, qual è secondo lui la nuova strategia della premier Giorgia Meloni all’indomani della vittoria del No al referendum sulla Giustizia, “la prima grande sconfitta di questa maggioranza”. Cerno ha evidenziato il senso di responsabilità della premier che, pur non essendo stata la promotrice della riforma, è finita col metterci la faccia in prima persona. Poi il racconto del perché la premier abbia chiesto le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè: non vuole alcuna “ombra” nel Governo. Tommaso Cerno su Giorgia Meloni Meloni, ha argomentato Cerno, “anche se non era stata lei una delle sostenitrici più calde della riforma della Giustizia, da leader politico, ha scelto di metterci la faccia e quindi di pagare in prima persona“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cerno spiega perché Meloni ha chiesto le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè: "Nessuna ombra"

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