Tomsa tornerà in campo nel 2027 dopo l'aggressione all'arbitro | la decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha deciso che Troy-Leo Tomsa potrà tornare in campo nel 2027, dopo l'aggressione all'arbitro durante la partita Napoli-Sassuolo Primavera. Il giocatore è stato squalificato fino alla fine del 2026, a causa di aver preso per il colletto un avversario dopo il cartellino rosso. La decisione riguarda un episodio avvenuto durante la gara.

Tomsa strattona e spinge l’arbitro dopo l’espulsione, la condanna del Sassuolo: “Inaccettabile”Durante Napoli-Sassuolo Primavera il centrocampista Troy Tomsa perde la testa dopo l’espulsione e aggredisce l’arbitro spingendolo in campo.

Si chiama Troy Tomsa, è un classe 2007 e nel weekend si è reso protagonista di un gesto che ha fatto il giro del mondo dopo l’espulsione nella sfida contro il Napoli Primavera: il centrocampista del Sassuolo aveva scatenato tutta la sua frustrazione andando f facebook

Follia totale durante Napoli-Sassuolo del campionato Primavera Al 62' Tomsa viene espulso per proteste e poi perde la testa: torna dall'arbitro prima di uscire dal campo e addirittura lo prende per la maglia Ora rischia una squalifica di settimane, se non di x.com