Spiagge appello di Confartigianato Acquaroli e Consoli | Ci siamo

Confartigianato ha lanciato un appello per intervenire rapidamente sul ripascimento delle spiagge, mentre il presidente della regione e il sindaco hanno confermato la loro presenza. Si richiede di avviare subito un tavolo tecnico per trovare soluzioni pratiche, considerando l’imminente apertura della stagione balneare. La richiesta mira a garantire interventi tempestivi e concreti per la tutela delle zone costiere.

Intervenire subito con il ripascimento delle spiagge ed organizzare un tavolo tecnico per trovare soluzioni immediate, visto l’avvio imminente della stagione balneare. E’ questo l’appello lanciato ieri mattina da Confartigianato, a Regione Marche e Comune di Pesaro: "I ripascimenti non sono più rinviabili – dice Giada De Simoni, responsabile Confartigianato per l’Area di Pesaro –. Chiediamo a Regione e Comune una soluzione efficace e condivisa, affinché si possa procedere in tempi brevi con misure adeguate per la salvaguardia del litorale e delle attività economiche e turistiche interessate". Nei giorni scorsi la responsabile Confartigianato ha incontrato una delegazione di operatori balneari rappresentate dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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