Sardegna nevica sul Gennargentu
Nelle ultime ore, la Sardegna ha sperimentato nevicate sulla zona del Gennargentu, accompagnate da un calo delle temperature. La perturbazione atmosferica ha coinvolto diverse aree dell’isola, causando accumuli di neve e condizioni di maltempo. Le autorità monitorano la situazione e sono in allerta per eventuali interventi di emergenza.
CAGLIARI, 26 MAR – Anche la Sardegna è interessata in queste ore dall’ondata di maltempo che ha portato al crollo delle temperature. Nevica sul Gennargentu, nel Nuorese, e sul Monte Limbara, in Gallura. E come previsto dall’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile, il forte vento di maestrale sta sferzando l’isola delle prime ore del mattino. Le cime di Fonni e Desulo – dove la temperatura minima della mattina era di 2 gradi sotto lo zero – sono innevate, ma non si registrano particolari disagi nella circolazione. Critica la situazione per le raffiche di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 km l’ora. Sono circa 120 gli interventi effettuati o in attesa di essere eseguiti dai vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Cagliari e Oristano per i danni provocati dal forte vento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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