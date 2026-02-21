Sardegna al voto | avvocati a confronto sul referendum 27 febbraio

A Tempio Pausania, il dibattito tra avvocati si concentra sul referendum costituzionale, a causa delle implicazioni sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Gli esperti discutono sulle possibili conseguenze di questa modifica, che potrebbe influenzare il sistema legale locale. La discussione coinvolge professionisti del settore, pronti a chiarire dubbi e condividere opinioni sulle prossime votazioni. La cittadina si prepara a vivere un momento di confronto diretto e aperto sulla riforma.

Tempio Pausania si prepara al voto: il referendum costituzionale al centro del dibattito. La cittadina di Tempio Pausania, in Sardegna, si appresta a ospitare un confronto pubblico di rilievo in vista del referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. L’iniziativa, in programma per venerdì 27 febbraio 2026, mira a fornire ai cittadini uno spazio di discussione e approfondimento su una questione che, come spesso accade in Italia, si presta a interpretazioni divergenti e a un acceso dibattito politico. L’appuntamento, fissato per le ore 18:00 di venerdì, si svolgerà all’interno di Palazzo Pes di Villamarina, in via Villamarina 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio.A Brindisi, il 20 febbraio, si terrà un dibattito pubblico per promuovere un voto informato sul referendum sulla giustizia.

Referendum, la partita di giudici e avvocati sul votoIl referendum sulla magistratura ha scatenato un acceso dibattito tra giudici e avvocati, dopo che diverse organizzazioni professionali hanno espresso preoccupazioni riguardo alle modifiche proposte.

Argomenti discussi: Sono avvocato: proprio per questo voto No; Referendum sulla giustizia, confronto acceso a Cagliari tra sì e no: timori, visioni e propaganda a confronto verso il voto del 22-23 marzo.

Referendum, attivo anche in Sardegna il comitato avvocati per il NoÈ attivo anche in Sardegna il neo costituito Comitato Avvocati per il No, nato in vista del referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Gli organismi nazionali del Comitato si ... ansa.it

